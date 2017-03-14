NIO представила беспилотный электрохетчбэк
14 марта 2017, 16:57
Это прототип будущей серийной модели, которая появится на американском рынке в 2020 году.
Новая компания NIO представила в США концепт полностью автопилотируемого электрического хетчбэка EVE. Это прототип будущей серийной модели, которая появится на американском рынке в 2020 году.
NIO EVE получил две сдвижные двери, открывающие доступ в просторный салон, и прозрачную крышу. Стартап называет свою разработку «цифровым компаньоном» и «роботом на колесах». Автомобиль управляется искусственным интеллектом под названием NOMI, который изучает образ жизни и привычки свои пассажиров. Салон приспособлен для отдыха, развлечений и работы – здесь имеется раскладной столик, сиденья превращаются в полноценную кровать, а «активное» стекло – в цифровые дисплеи. Подробности о силовой установке пока не раскрываются.
NIO – это подразделение гражданских электромобилей китайской компании NextEV, выступающей в гонках Formula E. Новый бренд представляет собой международную структуру с центрами в Шанхае, Кремниевой долине, Мюнхене и Лондоне. Прошлой осенью фирма показала свою первую мелкосерийную модель – электрический суперкар EP9, также оснащенный функцией автопилота.
Текст: Александр Орехов
Фото: NIO
Via cartimes
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