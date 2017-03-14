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Новости за сегодня

Назначен новый аким Акмолинской области

 

Новым акимом Акмолинской области назначен Мурзалин Малик Кенесбаевич, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.

Пост акима области ранее занимал Сергей Кулагин.

Мурзалин Малик ранее занимал должность первого заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Он родился 31 октября 1971 года в Актюбинске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный институт международных отношений (1996);

· Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России (2000);

· Школа менеджмента Йельского университета (США, 2006),

Специалист по международным отношениям

Трудовой стаж:

· Атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики (1996-2004);

· Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловска (2004-2006);

· Заместитель акима Северо-Казахстанской области (2006-2007);

· Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2007-11.2008);

· Заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» города Астана (11.2008-12.2009);

· Советник президента АО «НК «Казахстан темир жолы» (04.-05.2010);

· Руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан (05.2010-08.2011);

· Ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий (с 08.2011);

· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (07.2013-01.2017);

· Первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 01.2017)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится с визитом в Акмолинской области.

Напомним, сегодня уже сменились акимы в Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях.

 

14 марта 2017, 16:55
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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