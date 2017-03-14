Назначен новый аким Акмолинской области
Новым акимом Акмолинской области назначен Мурзалин Малик Кенесбаевич, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.
Пост акима области ранее занимал Сергей Кулагин.
Мурзалин Малик ранее занимал должность первого заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан.
Он родился 31 октября 1971 года в Актюбинске.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский государственный институт международных отношений (1996);
· Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России (2000);
· Школа менеджмента Йельского университета (США, 2006),
Специалист по международным отношениям
Трудовой стаж:
· Атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики (1996-2004);
· Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловска (2004-2006);
· Заместитель акима Северо-Казахстанской области (2006-2007);
· Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2007-11.2008);
· Заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» города Астана (11.2008-12.2009);
· Советник президента АО «НК «Казахстан темир жолы» (04.-05.2010);
· Руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан (05.2010-08.2011);
· Ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий (с 08.2011);
· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (07.2013-01.2017);
· Первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 01.2017)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится с визитом в Акмолинской области.
Напомним, сегодня уже сменились акимы в Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях.
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