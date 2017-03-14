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Глава государства произвел кадровые перестановки

14 марта 2017, 17:13

В ряде областей Казахстана сменились акимы.


Глава государства произвел кадровые перестановки, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана назначил акимов в четырех областях Казахстана.

Акимом Карагандинской области назначен Ерлан Кошанов. Акимом Акмолинской области стал Мурзалин Малик. Сегодня премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев представил нового акима Мангистауской области. Им стал Тугжанов Ералы. Северо-Казахстанскую область возглавил Кумар Аксакалов.

Также сегодня сменился председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Им назначен экс-аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

Распоряжением главы государства Нурсултана Назарбаева заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом АНК Администрации Президента назначен Дархан Мынбай.



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