Сбитый патрульной машиной Данил Ковалев в будущем хочет стать полицейским

В приоритете у Данила честность и справедливость, которые прививаются в их семье.

Сегодня руководство Департамента внутренних дел навестило в больнице пострадавшего в результате ДТП Данила Ковалева , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





«В первую очередь хотели справиться о состоянии здоровья Данила, который, к сожалению, пострадал вследствие наезда служебной автомашины. Ответственность с сотрудников полиции не снимается, они понесут наказание в соответствии с законодательством. Во-вторых, приносим извинения родителям, бабушке Данила. Надеемся на его скорейшее выздоровление, к тому же врачи делают хорошие прогнозы, с учетом особенности молодого организма и крепкого духа мальчика. Отрадно, что сам Данил и его родные настроены оптимистично, и уже совсем скоро активный мальчик снова может резвиться, играть с друзьями, ходить в школу и радовать своих близких», - сказал начальник ДВД города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.





Целеустремленную и решительную черту своего характера третьеклассник Данил продемонстрировал сразу же: на вопросы отвечал четко, уверенно.





«Когда вырасту, я хочу стать милиционером! (полицейским)», - утвердительно заявил Данил Ковалев. Мама мальчика рассказала, что ребенок самостоятельный и активный. А в приоритете у него честность и справедливость, которые прививаются в их семье. Возможно, поэтому в будущем Данил хочет связать свою жизнь с делом во благо правопорядка.





«Со стороны Департамента внутренних дел города Алматы Данилу будет оказана необходимая помощь. После выздоровления, учитывая призвание мальчика, мы будем ходатайствовать перед руководством школы, в которой он учится, о зачислении бравого и перспективного ученика в ряды юных помощников полиции. Не сомневаюсь, что хорошо воспитанный в семье ребенок в будущем может стать самоотверженным и преданным своему делу полицейским, и в целом достойным гражданином страны. От всей души желаем тебе, Данил, крепкого здоровья, счастья, добра и процветания!», - резюмировал глава алматинской полиции.



