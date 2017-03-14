Правительство РК приняло законопроект по вопросам социального обеспечения населения

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева был принят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», сообщается на официальном сайте Премьер-Министра Республики Казахстан.

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» разработан в рамках реализации Послания Президента РК и поручении Главы государства на расширенном заседании Правительства РК в феврале т.г. Об этом доложила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Данный документ предполагает поэтапное повышение размеров пенсий, выплачиваемых из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Повышение затронет более 2 млн. человек.

С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

В 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тыс. тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге.

«В целом на вышеуказанные повышения пенсий и единовременного пособия на рождение ребенка в республиканском бюджете на 2017 год дополнительно заложено 81,6 млрд. тенге», - доложила Т. Дуйсенова.

Законопроектом предусмотрен перенос сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.

В целом проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» предусмотрено внесение поправок в 8 законов РК.