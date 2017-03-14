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В Пакистане опрокинувшийся на хижину грузовик насмерть задавил семь человек

14 марта 2017, 17:18

Хижина принадлежала афганскому беженцу.


Семь беженцев из Афганистана, в том числе четверо детей, погибли после того, как грузовик опрокинулся на их хижину в городе Кветта на северо-западе Пакистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель полиции сообщил, что автомобиль с песком начинал разгрузку, когда произошел инцидент. Хижина принадлежала афганскому беженцу Шеру Мохаммаду. Ему удалось избежать гибели, однако погибли его дети.

В Пакистане проживают полтора миллиона зарегистрированных и еще около миллиона незарегистрированных беженцев из Афганистана.

Фото: Flickr/ Wasif Malik

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