В Пакистане опрокинувшийся на хижину грузовик насмерть задавил семь человек

Семь беженцев из Афганистана, в том числе четверо детей, погибли после того, как грузовик опрокинулся на их хижину в городе Кветта на северо-западе Пакистана , передает , передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.





Представитель полиции сообщил, что автомобиль с песком начинал разгрузку, когда произошел инцидент. Хижина принадлежала афганскому беженцу Шеру Мохаммаду. Ему удалось избежать гибели, однако погибли его дети.





В Пакистане проживают полтора миллиона зарегистрированных и еще около миллиона незарегистрированных беженцев из Афганистана.



