Назначен новый аким СКО

Во вторник, 14 марта в Петропавловске состоялась XII внеочередная сессия областного маслихата, в ходе которой Руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков зачитал письмо Главы государства о предложении на должность акима области кандидатуры К.Аксакалова. Народные избранники (30 депутатов) единогласно поддержали предложение Главы государства о назначении на должность акима СКО К.Аксакалова.









После этого Руководитель Администрации Президента, представляя активу нового акима, поблагодарил Ерика Султанова за плодотворную работу, отметив крупные экономические успехи региона за последние несколько лет. В свою очередь Е.Султанов поблагодарил Главу государства Нурсултана Назарбаева за оказанное доверие и актив области за плодотворную совместную работу.









«Выражаю глубокую признательность Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за то, что мне было доверено возглавлять родную область. Также хочу поблагодарить коллег за слаженную работу и огромную поддержку в моих начинаниях. Желаю новому акиму области – Кумару Иргебаевичу успехов в работе на благо жителей Северного Казахстана», - сказал Е.Султанов.





«Я искренне благодарен за оказанное высокое доверие Главы государства. Мы и в дальнейшим будем вместе с вами реализовывать все поставленные задачи Елбасы, на благо народа и развития региона» - отметил К.Аксакалов, обратившись к активу области.





До нового назначения К.Аксакалов занимал должность заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.





Аксакалов Кумар Иргибаевич 1965 года рождения. В 1987 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина, инженер-механик. Кандидат экономических наук.





В 1987-1989 гг. – главный инженер совхоза «Крыловский» Урицкого района Кустанайской области.

В 1989-1991 гг. – первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМ Казахстана Кустанайской области.

В 1991-1992 гг. – главный инженер совхоза «Маяк» Урицкого района Кустанайской области.

В 1992-1993 гг. – директор малого государственного предприятия «Новоселовка» Кустанайского района Кустанайской области.

В 1993-1996 гг.– заместитель генерального директора научно-производственного объединения «Кустанайское» Кустанайского района Кустанайской области.

В 1996-1998 гг. – председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север» Мендыкаринского района Кустанайской области.

В 1998-2002 гг. – аким Мендыкаринского района Костанайской области.

В 2002-2004 гг. – аким Тарановского района Костанайской области.

В 2004-2006 гг. – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2006-2010 гг. – заместитель акима Жамбылской области.

В 2010-2014 гг. – руководитель Центрального аппарата Народно-демократической партии «Нұр Отан».

В 2014-2015 гг. – секретарь партии «Нұр Отан».

В сентябре 2015 года назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



