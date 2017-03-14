Назначен новый заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана

Распоряжением главы государства Нурсултана Назарбаева заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом АНК Администрации Президента назначен Дархан Мынбай, сообщает пресс-служба Акорды.

Д.Мынбай освобожден от должности директора Национального музея Республики Казахстан.

Мынбай Дархан Камзабекулы родился 26 января 1962 года в ЮКО; Тюлькубасский район; с. Дмитрова. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1985) по специальности - журналист. А также Шымкентский университет (2006).Экономист, кандидат технических наук

Трудовой стаж:

· Рабочий совхоза (1978);

· Редактор, старший редактор, старший литературный контрольный редактор КазТАГ (1985-1990);

· Старший консультант, старший референт Верховного Совета Республики Казахстан (1990-1994);

· Главный редактор республиканской газеты «Оркен-Горизонт» (1994-1996);

· Вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1996-1997);

· Заместитель акима Южно-Казахстанской области (12.1997-04.2002);

· Начальник департамента по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области (04.2002-05.2004);

· Аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (05.2004-09.2006);

· Заместитель акима Южно-Казахстанской области по вопросам культуры и внутренней политики (2006-04.2008);

· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (04.2008-11.2008);

· Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (28.11.2008-01.2012);

· Министр культуры и информации Республики Казахстан (23.01.2012-01.2013);

· Директор Национального музея Республики Казахстан (с 01.2013)

Выборные должности, депутатство:

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 03.02.2016)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО «РТРК «Казахстан» (03.2009)

Имеет государственные и международные награды, премии и медали.