Топ-менеджер «Жилстройсбербанка» подала в отставку
14 марта 2017, 17:26
Об этом стало известно сегодня на заседании общественного совета «Жилстройсбербанка».
На мероприятии присутствовали вкладчики, риэлторы, журналисты, а также председатель правления банка Ляззат Ибрагимова и ее заместители.
Два вопроса были дежурными, а третий был посвящен одному из замов – Айжан Медеуовой, которая прославилась благодаря недавним публикациям в прессе. Напомним, в них сообщалось, что родственники г-жи Медеуовой приобрели квартиры в «Жилстройсбербанке» по госпрограмме.
Айжан Медеуова дала свои пояснения по этим вопросам, заметив, что не нарушила никаких законов и сообщила, что подала заявление на увольнение.
Окончательное решение об увольнении будет рассмотрено на совете директоров НУХ «Байтерек» в конце марта.
При этом руководство банка в лице г-жи Ибрагимовой заявило, что они не хотели бы терять такого ценного сотрудника.
Также на встрече руководство банка заявило: они хотят обязать запретить ближайшим родственникам топ-менеджеров ЖССБ приобретать жилье в рамках госпрограмм. Это касается начальников всех филиалов по стране. Впрочем, решение по этому вопросу будет принято до конца недели.
Источник: caravan.kz
Фото с сайта bnews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848763-1d3f70528054878a7d554332e2600e11
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...