Топ-менеджер «Жилстройсбербанка» подала в отставку

Об этом стало известно сегодня на заседании общественного совета «Жилстройсбербанка».

На мероприятии присутствовали вкладчики, риэлторы, журналисты, а также председатель правления банка Ляззат Ибрагимова и ее заместители.





Два вопроса были дежурными, а третий был посвящен одному из замов – Айжан Медеуовой, которая прославилась благодаря недавним публикациям в прессе. Напомним, в них сообщалось, что родственники г-жи Медеуовой приобрели квартиры в «Жилстройсбербанке» по госпрограмме.





Айжан Медеуова дала свои пояснения по этим вопросам, заметив, что не нарушила никаких законов и сообщила, что подала заявление на увольнение.





Окончательное решение об увольнении будет рассмотрено на совете директоров НУХ «Байтерек» в конце марта.





При этом руководство банка в лице г-жи Ибрагимовой заявило, что они не хотели бы терять такого ценного сотрудника.





Также на встрече руководство банка заявило: они хотят обязать запретить ближайшим родственникам топ-менеджеров ЖССБ приобретать жилье в рамках госпрограмм. Это касается начальников всех филиалов по стране. Впрочем, решение по этому вопросу будет принято до конца недели.



