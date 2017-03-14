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Топ-менеджер «Жилстройсбербанка» подала в отставку

14 марта 2017, 17:26

Об этом стало известно сегодня на заседании общественного совета «Жилстройсбербанка».


На мероприятии присутствовали вкладчики, риэлторы, журналисты, а также председатель правления банка Ляззат Ибрагимова и ее заместители.

Два вопроса были дежурными, а третий был посвящен одному из замов – Айжан Медеуовой, которая прославилась благодаря недавним публикациям в прессе. Напомним, в них сообщалось, что родственники г-жи Медеуовой приобрели квартиры в «Жилстройсбербанке» по госпрограмме.

Айжан Медеуова дала свои пояснения по этим вопросам, заметив, что не нарушила никаких законов и сообщила, что подала заявление на увольнение.

Окончательное решение об увольнении будет рассмотрено на совете директоров НУХ «Байтерек» в конце марта.

При этом руководство банка в лице г-жи Ибрагимовой заявило, что они не хотели бы терять такого ценного сотрудника.

Также на встрече руководство банка заявило: они хотят обязать запретить ближайшим родственникам топ-менеджеров ЖССБ приобретать жилье в рамках госпрограмм. Это касается начальников всех филиалов по стране. Впрочем, решение по этому вопросу будет принято до конца недели.

Источник: caravan.kz
Фото с сайта bnews.kz

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