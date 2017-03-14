Актюбинская область намерена наращивать сотрудничество с Израилем

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с прибывшим в Актобе Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля в РК г-ном Михаэлем Бродским, передает пресс-служба акима области.

Бердыбек Сапарбаев поблагодарил посла за визит и подчеркнул, что Казахстан и Израиль связывают надежные партнерские отношения как в государственном масштабе, так и на региональном уровне.













- Есть немало примеров успешного сотрудничества между Актюбинской областью и Израилем. В их числе активное взаимодействие с Агентством по развитию международного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Израиля «МАШАВ». Актюбинская область заинтересована в дальнейшем налаживаниивзаимовыгодных партнерских отношений с Израилем, - отметил Бердыбек Сапарбаев.













В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Была отмечена заинтересованность Актюбинской области в партнерстве с Израилем в вопросах развития научной и технологической инфраструктур, оказания качественных медицинских услуг, в сфере сельского хозяйства(орошение сельскохозяйственных земель, создание сельскохозяйственных кооперативов и др.), дальнейшего развития сотрудничества с агентством «МАШАВ». Кроме того, интересен опыт Израиля вразвитии МСБ и развитии системы «умного города» («Smart city»).













В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РК подтвердил заинтересованность в углублении взаимоотношений. Стороны выразили уверенность, что достижению этой цели будет способствовать Казахстанско – Израильский бизнес форум, который состоится в Актобе 15 марта, с участием официальных лиц и представителей бизнес сообществ наших стран. Г-н Михаэль Бродский сообщил, что для участия в форуме в Актобе прибыли представители нескольких передовых израильских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, медицины, разработки и внедрения технологий «умного города» и др.





- Я рад завтра предоставить наши проекты и найти здесь партнеров, - отметил посол.











