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На сегодняшний день народный артист Жаманкулов возместил 5,3 млн из 69 млн тенге

14 марта 2017, 17:28

69 млн. тенге были похищены генеральным продюсером картины "Феникс" Тунгышбаем Жаманкуловым.


В Медеуском районном суде №2 города Алматы продолжается судебное разбирательство в отношении должностных лиц АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» и сотрудников ТОО «Т.К. Turan Universal Business» по факту хищения бюджетных средств, предназначенных для съемок кинокартины «Феникс», сообщает корреспондент BNews.kz.

В рамках судебного заседания был допрошен представитель потерпевшего - сотрудник Министерства культуры и спорта Серик Эстияров, который полностью поддержал выдвинутое обвинение.

Потерпевшая сторона отметила, что факты хищения достоверно установлены в результате всестороннего и объективного расследования.

По словам Серика Эстиярова, на сегодняшний день Жаманкулов возместил 5,3 млн. тенге из 69 млн.

Следствие установило, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма перечислило 79 млн. тенге в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS». Из них 69 млн. тенге были похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через вышеупомянутую компанию, в которой он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову.

Напомним, 9 марта в Медеуском районном суде №2 состоялся первый день главного судебного разбирательства по делу о хищениях средств, предназначенных на съемку фильма «Феникс».

На скамье подсудимых 9 фигурантов дела: народный артист Тунгышбай Жаманкулов, режиссер картины Талгад Жаныбеков, топ-менеджер «Казахфильм» Гаукар Искакова, исполнительный продюсер фильма «Феникс» Наталья Юдина, редактор картины Гизат Султанов, директор съемочной группы в подготовительном периоде «Феникса» Марлен Абишев, представитель ТОО Данияр Маратулы Абдыкадыров, индивидуальный предприниматель Илья Коробейников и второй режиссер картины Бижан Абишев.

Подсудимых обвинили в хищениях и пособничеству в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма «Феникс».

В первый день представитель потерпевшей стороны - Министерства культуры и спорта Максат Жаксыбаев сообщил, что они намерены примириться с подозреваемыми в порядке медиации в случае полного возмещения ущерба. Однако судья отметил, что медиация в уголовном деле не предусмотрена, но существует процессуальное решение.

Сам народный артист Жаманкулов свою вину признал. Ранее сообщалось, что он возместил 6 млн тг. Также вину признали еще пять подсудимых.

фото: brod.kz

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