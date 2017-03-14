Доллар на дневных торгах вырос до 318 тенге
14 марта 2017, 17:30
Объем торгов составил 50 250 тыс. долларов США.
Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 марта 2017 года составил 318,13 тенге. По сравнению с утренней сессией 14 марта (317,85/$1) нацвалюта ослабла на 0,28 тенге, сообщает Zakon.kz.
По результатам торгов на спот-рынке:
- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 318,13 тенге за доллар США при объеме торгов 50 250 тыс. долларов США;
- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3998 тенге за рубль при объеме торгов 47 300 тыс. рублей;
- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,0800 тенге за юань, объем торгов – 100 тыс. юаней.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 317,96 тенге за доллар (-0,11 тенге), суммарный объем торгов – 127 100 тыс. USD (+27 450 тыс. USD).
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