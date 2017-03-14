Intel купила разработчика автопилота

IT-гигант Intel приобрел израильскую фирму Mobileye, разрабатывающую и поставляющую системы автономного управления для автомобилей. Стоимость сделки, которую должны закрыть в течение ближайших девяти месяцев, оценили примерно в 15,3 миллиарда долларов – по 63,54 долларов за каждую акцию Mobileye.





Поглотив Mobileye, Intel рассчитывает стать крупнейшим поставщиком технологий для частично и полностью автономных машин. По оценке компании, объем рынка оборудования и программного обеспечения для беспилотных автомобилей к 2030 году достигнет 70 миллиардов долларов.





Mobileye также занимается разработкой продвинутых интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS) – систем предотвращения столкновения, аварийного торможения, контроля рядности движения, помощи при движении в пробках. Ее продукцию используют, в частности, General Motors, BMW, Volvo.





Прошлым летом Intel, Mobileye и BMW образовали альянс с целью совместной разработки полностью автономного автомобиля и развития сервиса каршеринга. Чуть позже Intel и BMW вошли в коалицию 5G Automotive Assocoation, занимающуюся разработкой, тестированием и продвижением решений для мобильных сетей стандарта 5G в области автомобильной индустрии.



