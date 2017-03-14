В Актобе начинают переоформление полигона Эмба

Аким района Ербол Данагулов говорит, что после оформления документов территория Мугалжарского района расширится на 248 тысяч гектаров.





Проект закона о ратификации этого протокола о прекращении аренды полигона, ежегодная арендная выплата за который с 1 января 2005 года составляла около 718 тысяч долларов, одобрен Мажилисом парламента в Астане 22 февраля.





По словам акима, территория бывшего полигона не ограждена и не охраняется. Возвращаемые территории местные власти планируют передать под сенокосные угодья, для выпаса скота и для использования в сельскохозяйственных целях. Пока что территория этого полигона на карте района отмечена во владении России. Власти Казахстана заявляли ранее, что на полигоне Эмба содержание загрязняющих и ядовитых веществ не превышает предельно допустимых норм.





Аренда этого полигона остановлена 30 октября 2016 года российско-казахстанским протоколом о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в Казахстане. Документ предполагает вывод из аренды около 300 тысяч гектаров земель, использованных в качестве полигонов для российских военных.