В Актобе начинают переоформление полигона Эмба
14 марта 2017, 17:46
Возвращаемые территории местные власти планируют передать под сенокосные угодья, для выпаса скота и для использования в сельскохозяйственных целях.
В Мугалжарском районе Акюбинской области сообщают о начале процедуры переоформления военного полигона Эмба после прекращения аренды этого полигона Россией, передает NV.
Аким района Ербол Данагулов говорит, что после оформления документов территория Мугалжарского района расширится на 248 тысяч гектаров.
Проект закона о ратификации этого протокола о прекращении аренды полигона, ежегодная арендная выплата за который с 1 января 2005 года составляла около 718 тысяч долларов, одобрен Мажилисом парламента в Астане 22 февраля.
По словам акима, территория бывшего полигона не ограждена и не охраняется. Возвращаемые территории местные власти планируют передать под сенокосные угодья, для выпаса скота и для использования в сельскохозяйственных целях. Пока что территория этого полигона на карте района отмечена во владении России. Власти Казахстана заявляли ранее, что на полигоне Эмба содержание загрязняющих и ядовитых веществ не превышает предельно допустимых норм.
Аренда этого полигона остановлена 30 октября 2016 года российско-казахстанским протоколом о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в Казахстане. Документ предполагает вывод из аренды около 300 тысяч гектаров земель, использованных в качестве полигонов для российских военных.
Фото: Экспресс К
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