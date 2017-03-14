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В Казахстане на продажу выставили мечеть на 600 мест

14 марта 2017, 17:54

Мечеть, расположенную в городе Аркалык, хозяин оценивает в 200-220 миллионов тенге.


Мечеть на 600 мест выставлена на продажу в городе Аркалыке Костанайской области. Объявление размещено на одном из рекламных ресурсов Казахстана, сообщает "Мой ГОРОД".

Мечеть, расположенную в городе Аркалык, хозяин оценивает в 200-220 миллионов тенге. Общая площадь объекта - 2000 кв метров, тип строения - кирпичное, дата постройки - 2000 год. Сообщается, что высота потолков в мечети 5,5 м. Площадь участка 300 соток.

Имам городской мечети Атырау Серикжан Еншибайулы высказал свое мнение о возможности продажи культового сооружения.

"По шариату продавать мечеть нельзя, так как изначально мусульманин передает его для богослужения, и о том, чтобы передаривать или перепродавать речи не может быть. По светским законам возможна сделка, но не по шариату", - сказал имам.

Оказалось, собственник аркалыкской мечети, имеет еще две - в Торгае и Амантогае. Они тоже продаются уже несколько лет. Как сообщают костанайские СМИ, в 90-х годах руководителю строительной фирмы, строившей эти объекты, не заплатили за внутреннюю отделку этих мечетей. Так мужчина стал их собственником, отсудив мечети у городского Аркалыкского фонда.









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