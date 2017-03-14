Названы самые дорогие сериалы в истории

Издание Entertainment Weekly составило список наиболее дорогих сериалов, выходивших в эфир американского телевидения , пишет , пишет Filmpro.ru





Вопреки устоявшемуся мнению, иногда производство сериалов обходится студиям в суммы, аналогичные бюджетам масштабных блокбастеров (или даже дороже). В опубликованный рейтинг вошли семь различных проектов, произведённых за последние 13 лет.





7 МЕСТО: «ВОСЬМОЕ ЧУВСТВО» - 9$ МЛН ЗА СЕРИЮ





Фантастический сериал от авторов «Матрицы» - сестёр Вачовски (съёмки «Матрицы» проходили ещё до смены пола). Сюжет концентрируется на истории группы людей из разных точек мира, которые выясняют, что ментально связаны друг с другом. Когда тайна раскрыта, им приходится искать способ выжить: те, кто видят в этих людях угрозу, открывают на них охоту. Премьера первого сезона «Восьмого чувства» состоялась в 2015-м, год спустя вышел специальный Рождественский эпизод, а премьера второго сезона намечена на 5 мая 2017 года.









6 МЕСТО: «РИМ» - $10 МЛН ЗА СЕРИЮ





Сериал «Рим» канала «Эйч-Би-Оу» (HBO) вошёл в историю как один из самых дорогих исторических сериалов, произведённых американским телевидением. Несмотря на то, что в эфир вышли всего два сезона, зрителям проект приглянулся. События «Рима» разворачиваются в 52 году до н.э. – Гай Юлий Цезарь всё-таки покоряет Галлию спустя восемь лет кровопролитной войны. Тем временем в сенате лидеры партии патрициев пытаются убедить доброго друга Цезаря – Помпея Великого – в том, что Цезарь угрожает дальнейшему процветанию Рима.









5 МЕСТО: «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» - $10 МЛН ЗА СЕРИЮ





В основу «Игры престолов» положены книги писателя Джорджа Мартина из цикла «Песнь Льда и Пламени». Начиная с 6-го сезона, который снимался по ещё не опубликованному роману «Ветры зимы», поклонники лишились возможности узнавать о событиях сериала заранее. В официальных интервью Джордж Мартин утверждает, что не выпустил новую книгу только потому, что ещё не успел её закончить. Существует теория, что на самом деле и шестая, и седьмая книги были Мартином дописаны, а не публикуются они только для того, чтобы полностью переключить зрителей на сериал. 7-й сезон «Игры престолов» выйдет на экраны 16 июля 2017 года. Дату премьеры заключительного – 8-го сезона – пока не объявляли.









4 МЕСТО: «ДРУЗЬЯ» - $10 МЛН ЗА СЕРИЮ





Некогда популярный комедийный сериал «Друзья», продержавшийся в эфире долгих десять лет, обошёлся каналу «Эн-Би-Си» (NBC) в круглую сумму. Всё дело в том, что рейтинги сериала оставались неизменно высокими сезон от сезона, поэтому, несмотря на отсутствие необходимости расходовать деньги на масштабные декорации или компьютерную графику, авторам всё-таки пришлось изрядно потратиться. Актёры, осознавшие, что снимаются в одном из самых популярных телевизионных проектах того времени, выдвинули требования о повышении гонораров.









3 МЕСТО: «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» - $13 МЛН ЗА СЕРИЮ





На данный момент – самая продолжительная медицинская драма (15 сезонов). Чтобы достичь такого результата, с 1998 года (через четыре года после премьеры) в производство каждого эпизода сериала каналу «Эн-Би-Си» (NBC) пришлось вкладывать в среднем $9 млн. Чуть позже эта сумма выросла до $13 млн. Главными героями «Скорой помощи» являются врачи обычной больницы города Чикаго, которые каждый день помогают пациентам и спасают жизни. Помимо этого, эти люди в белых халатах не забывают и о своей личной жизни: они влюбляются и плетут интриги.









2 МЕСТО: «ОТЖИГ» - $120 МЛН ЗА СЕЗОН (12 СЕРИЙ)





Чтобы воссоздать атмосферу 70-х годов, онлайн-кинотеатру «Нетфликс» (Netflix) пришлось выложить внушительную сумму – $120 млн за сезон из 12-ти эпизодов, продолжительность каждого из которых составляет около 55 минут. В конце 2016 года в Сети были опубликованы первые шесть серий, а премьера оставшихся в первом сезоне состоится уже 7 апреля. Одним из сценаристов и автором идеи выступил знаменитый голливудский режиссёр Баз Лурман, снявший «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж!». В центре сюжета – история подростков из Нью-Йорка, страстно желающих добиться в жизни большего. «Отжиг» – это мифическая сага о том, как город на грани банкротства подарил жизнь хип-хопу, панку и диско.









1 МЕСТО: «КОРОНА» - $130 МЛН ЗА СЕЗОН (10 СЕРИЙ)





Сериал «Корона», премьера которого состоялась несколько месяцев назад, стал одним из самых дорогих британских телевизионных проектов. Он рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с момента её свадьбы, состоявшейся в 1947 году, по настоящее время. Предполагается, что премьера второго сезона «Короны» состоится в ноябре 2017 года. По слухам, онлайн-кинотеатр «Нетфликс» (Netflix), занимающийся производством сериала, не собирается уменьшать бюджет, а, напротив, даже увеличит его. Согласно данным издания Entertainment Weekle, каждая серия первого сезона «Короны» обходилась создателям в среднем в $10 млн.







