Мажилисменам представили поправки по обязательному медстрахованию

На заседании Мажилиса Парламента РК министр здравоохранения Елжан Биртанов презентовал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает поправки в 6 Кодексов и 16 законов.

В частности, предлагаются поправки в части изменения ставок и объектов исчисления отчислений и взносов, а также введение новых категорий плательщиков, новых категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство, вопросы организации работы Фонда социального медицинского страхования и лекарственного обеспечения в системе ОСМС и ГОБМП.

Взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагаются установить в размере:

с 1 января 2018 года -3,75 % от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2019 года - 4 % от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2022 года - не менее 4, но не более 5 процентов от объекта исчисления взносов государства.

При этом размер взносов государства ежегодно будет устанавливаться на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Отчисления работодателей на ОСМС, предлагается установить в размере:

с 1 июля 2017 года - 1% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2018 года - 1,5% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2020 года - 2% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2022 года -3% от объекта исчисления отчислений.

Взносы самостоятельно занятого населения с 1 января 2017 года составят 5%. Также пересмотрен объект исчисления взносов: законопроектом предлагается определить объект исчисления в 2 МЗП.

Кроме того, министерством с целью обеспечения максимального охвата населения ОСМС предложено установить взносы для граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков (неактивные лица трудоспособного возраста) с 1 января 2018 года в размере 5% от одного МЗП.

Для обеспечения принципа доступности медицинской помощи и всеобщего охвата предлагается расширить категории лиц, за которых взносы в Фонд социального медицинского страхования будет уплачивать государство. К таким лицам будут относиться неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет, неработающие оралманы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК (из числа социально незащищенных слоев населения), лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего образования, а также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.

Законопроектом предлагается определить Фонд в качестве единого плательщика как в системе ОСМС, так и в рамках ГОБМП.

Для обеспечения доступности медицинской помощи предлагается предоставить иностранным гражданам равные права в получении ГОБМП и ОСМС наравне с гражданами РК.

В целом, законопроект охватывает основные моменты, позволяющие обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе обязательного социального медицинского страхования.