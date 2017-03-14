 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 91%

Влажность: 86%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

319.00

14 марта 

Курс НБРК

317.96

-0.11

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

319.00

АСТАНА

Покупка

317.00

Продажа

318.40

Подробнее
340.00

14 марта 

Курс НБРК

338.18

-1.04

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

Мажилисменам представили поправки по обязательному медстрахованию

 

На заседании Мажилиса Парламента РК министр здравоохранения Елжан Биртанов презентовал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает поправки в 6 Кодексов и 16 законов.

В частности, предлагаются поправки в части изменения ставок и объектов исчисления отчислений и взносов, а также введение новых категорий плательщиков, новых категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство, вопросы организации работы Фонда социального медицинского страхования и лекарственного обеспечения в системе ОСМС и ГОБМП.

Взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагаются установить в размере:

с 1 января 2018 года -3,75 % от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2019 года - 4 % от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2022 года - не менее 4, но не более 5 процентов от объекта исчисления взносов государства.

При этом размер взносов государства ежегодно будет устанавливаться на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Отчисления работодателей на ОСМС, предлагается установить в размере:

с 1 июля 2017 года - 1% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2018 года - 1,5% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2020 года - 2% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2022 года -3% от объекта исчисления отчислений.

Взносы самостоятельно занятого населения с 1 января 2017 года составят 5%. Также пересмотрен объект исчисления взносов: законопроектом предлагается определить объект исчисления в 2 МЗП.

Кроме того, министерством с целью обеспечения максимального охвата населения ОСМС предложено установить взносы для граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков (неактивные лица трудоспособного возраста) с 1 января 2018 года в размере 5% от одного МЗП.

Для обеспечения принципа доступности медицинской помощи и всеобщего охвата предлагается расширить категории лиц, за которых взносы в Фонд социального медицинского страхования будет уплачивать государство. К таким лицам будут относиться неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет, неработающие оралманы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК (из числа социально незащищенных слоев населения), лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего образования, а также послевузовского образования в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.

Законопроектом предлагается определить Фонд в качестве единого плательщика как в системе ОСМС, так и в рамках ГОБМП.

Для обеспечения доступности медицинской помощи предлагается предоставить иностранным гражданам равные права в получении ГОБМП и ОСМС наравне с гражданами РК.

В целом, законопроект охватывает основные моменты, позволяющие обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе обязательного социального медицинского страхования.

 

14 марта 2017, 17:38
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код