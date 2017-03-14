Назарбаев поставил перед новым акимом СКО ряд задач

Президент поставил перед новым акимом Северо-Казахстанской области ряд задач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, сегодня руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков представил активу Северо-Казахстанской области нового акима Кумара Аксакалова.

«Главой государства принято решение о переводе Султанова Ерика Хамзиновича на другую работу. В связи с этим с согласия областного маслихата Глава государства назначил акимом Северо-Казахстанской области Аксакалова Кумара Иргибаевича. Он имеет большой опыт работы, практику работы в регионах. Глава государства надеется, что он оправдает его доверие и доверие депутатов областного маслихата. От имени Главы государства благодарю Султанова Ерика Хамзиновича за проделанную работу в должности акима области», - сказал Адильбек Джаксыбеков.

Адильбек Джаксыбеков отметил, что Президент поставил новые задачи. «В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент РК определил пять основных приоритетов. В регионе предстоит развернуть работу по всем этим направлениям. Это, в первую очередь, дальнейшее развитие промышленного потенциала, всемерная поддержка малого и среднего бизнеса, развитие социальной инфраструктуры. Необходимо максимально эффективно использовать государственные средства, направляемые в сферу сельского хозяйства. Желаю всем вам и новому акиму успехов в решении поставленных задач», - сказал Адильбек Джаксыбеков.

Ерик Султанов поблагодарил североказахстанцев за поддержку и пожелал успехов новому акиму. «Дорогие земляки, от всего сердца благодарю Главу государства за то, что я возглавлял родную область в течение трех лет. Огромное спасибо вам, дорогие земляки, ветераны и коллеги, за то, что вы поддержали меня в этот период. Желаю Кумару Иргибаевичу успехов в работе на благо жителей Северо-Казахстанской области. Спасибо всем», - сказал Ерик Султанов.

Зал провожал Ерика Султанова стоя, под долгие аплодисменты.



