Как казахстанцев защищают от вредного контента в Интернете

Представители Мининформации РК рассказали о мерах по защите от вредного контента в Сети.

В Министерстве информации и коммуникаций РК рассказали о том, как борются с противоправным контентом в Интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интернет-ресурсы и социальные сети

Ведомство ведет круглосуточный мониторинг интернет-пространства. В случае выявления противоправных материалов на страницах интернет-ресурсов в адрес собственников направляются уведомления.

«Для оперативного решения вопросов удаления незаконных материалов Министерством налажены рабочие контакты с администрациями наиболее популярных зарубежных социальных сетей», - сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК Михаил Комиссаров в ходе пресс-конференции в СЦК.

В 2016 году было удалено добровольно свыше 110 тысяч противоправных материалов. С начала года заблокировано 237 сообществ в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм, содержащих материалы суицидального характера.

Мессенджеры

«Рано или поздно противоправная информация перетекает из соцсетей в мессенджеры и из мессенджеров в социальные сети. В результате эта информация фиксируется. В случае выявления информации нами информируется уполномоченный орган, в данном случае Министерство внутренних дел РК, и ими даётся официальное опровержение или подтверждение информации», - разъяснил Комиссаров.

VPN и анонимайзеры

По его словам, борьба с такого рода способами обхода заблокированных сайтов похожа на борьбу с ветряными мельницами.

«При наращивании наших технических возможностей в плане противодействия противоправному контенту всегда находятся какие-то альтернативные методы, которые эти ограничения стараются обойти, те же VPN или анонимайзеры. В принципе, проблему с анонимайзерами мы решили, но опять же процесс их создания постоянен, как и выявление и блокирование. В какой-то мере это борьба с ветряными мельницами», - сказал Михаил Комиссаров. Поэтому, как он отметил, задача по противодействию противоправному контенту заключается в ограничении рядового пользователя Интернета от риска наткнуться на нежелательную информацию случайно.

«Понятно, что если человек будет целенаправленно искать определенную информацию, он найдет способы. Поэтому речь не идет о 100-процентном вычищении Интернета, но это задача и нереальная, речь идет об ограждении добросовестных пользователей от нежелательной информации», - заключил спикер.