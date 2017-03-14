Казахстанский лыжник Полторанин одержал победу в Эстонии
14 марта 2017, 18:14
Алексей победой завершил международный сезон.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин выиграл гонку на 10 километров классическим стилем на стартах FIS в эстонской Альбе, сообщает Sports.kz.
Второе и третье места заняли эстонцы Райдо Ранкель и Андреас Веерпалу соответственно.
Отметим, что это был последний международный старт Полторанина в этом сезоне — в финале Кубка мира в Канаде он участия не примет. С 20 по 28 марта Алексей выступит на чемпионате Казахстана в Риддере.
Лыжные гонки. Старты Международной федерации лыжного спорта. Альба (Эстония)
Мужчины. Спринт. Классический стиль.
1. Алексей Полторанин (Казахстан) — 26:30.4
2. Райдо Ранкель (Эстония) — +23.0
3. Андреас Веерпалу (Эстония) — +35.7.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com