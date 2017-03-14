Казахстанский лыжник Полторанин одержал победу в Эстонии

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин выиграл гонку на 10 километров классическим стилем на стартах FIS в эстонской Альбе, сообщает Sports.kz.

Второе и третье места заняли эстонцы Райдо Ранкель и Андреас Веерпалу соответственно.

Отметим, что это был последний международный старт Полторанина в этом сезоне — в финале Кубка мира в Канаде он участия не примет. С 20 по 28 марта Алексей выступит на чемпионате Казахстана в Риддере.

Лыжные гонки. Старты Международной федерации лыжного спорта. Альба (Эстония)

Мужчины. Спринт. Классический стиль.

1. Алексей Полторанин (Казахстан) — 26:30.4

2. Райдо Ранкель (Эстония) — +23.0

3. Андреас Веерпалу (Эстония) — +35.7.