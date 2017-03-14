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Путин рассказал, что Медведев заболел гриппом

14 марта 2017, 18:20

"Не уберегли", - посетовал президент.


Премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, сообщил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

"Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Во вторник у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается. По ее словам, превышение эпидпорога зафиксировано лишь в пяти регионах — во Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Якутии.

Фото © РИА Новости. Виталий Белоусов


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