Биртанов: Нам важно с 1 января 2018 года внедрить ОСМС, мы не можем больше ее откладывать

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» предусматривает поправки в 6 Кодексах и 16 законах.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов презентовал сегодня в мажилисе поправки в законопроект по обязательному медицинскому страхованию, передает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» предусматривает поправки в 6 Кодексах и 16 законах в части изменения ставок и объектов исчисления отчислений и взносов, а также введение новых категорий плательщиков, новых категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство, вопросы организации работы Фонда социального медицинского страхования и лекарственного обеспечения в системе ОСМС и ГОБМП.

Взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, предлагается установить в размере:

С 1 января 2018 года – 3,75% от объекта исчисления взносов государства;

С 1 января 2019 года – 4% от объекта исчисления взносов государства;

С 1 января 2022 года - не менее 4% но не более 5%

При этом размер взносов государства будет ежегодно устанавливаться на соответствующий финансовый год законом «О республиканском бюджете».

Стоит отметить, что Минздрав расширил список граждан, за которых будет платить государство. Теперь сюда вошли неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, неработающие оралманы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК (из числа социально незащищенных слоев населения), лица, завершившие обучение по очной форме в организациях среднего, высшего, технического, профессионального образования в течении трех календарных месяцев после завершения обучения.

Отчисления работодателей на ОСМС предлагается установить в размере:

С 1 июля 2017 года – 1% от объекта исчисления отчислений;

С 1 января 2018 года – 1,5% от объекта исчисления отчислений;

С 1 января 2020 – 2% от объекта исчисления отчислений;

С 1 января 2022 – 3% от объекта исчисления отчислений.

Взносы самостоятельно занятого населения с 1 января 2017 года составят 5 %. Также пересмотрен объект исчисления взносов: законопроектом предлагается определить объект исчисления в 2 МЗП (24 459 тг).

Кроме того, министерством с целью обеспечения максимального охвата населения ОСМС предложено установить взносы для граждан, выехавших за пределы Казахстана, а также иных плательщиков (неактивные лица трудоспособного возраста) с 1 января 2018 года в размере 5% от одного МЗП.

«Мы хотим внедрить систему очень осторожно, - сказал в ходе своего выступления Биртанов. - Поэтому ставки взносов такие (низкие – от авт.). Мы не знаем, какие колебания экономики республику ждут, и впервые привязали систему здравоохранения к экономике государства. Если раньше мы гарантировали вне зависимости от ситуации рост бюджета здравоохранения, то теперь мы впервые делаем такой шаг. Это мировая модель, это солидарность всего общества, мы хотим осторожно войти (в эту систему – от авт.). Это означает, что мы готовы к конструктивному диалогу со всеми участниками процесса, поэтому я выражаю надежду на конструктивное рассмотрение, прошу поддержать нас с этим законопроектом, потому что нам очень важно с 1 января 2018 года внедрить систему медицинского страхования, мы не можем больше ее откладывать».

Первое заседание рабочей группы состоится 18 марта в 10:00 в здании мажилиса.

Татьяна Ковалева, Астана