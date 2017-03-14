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В Алматы проведут профилактический спуск снежной лавины

14 марта 2017, 18:37

В связи с этим будет закрыта дорога на БАО.


15 марта в Алматы для обеспечения безопасности автодороги в бассейне реки Улкен Алматы будет производится профилактический спуск снежной лавины, в связи с чем будет закрыта автодорога "ГЭС-1-БАО". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Решение о спуске лавины было принято в связи с гидрометеорологической обстановкой, большой высотой снежного покрова, а также на основании рекомендации РГП «Казгидромет».

В целях исключения чрезвычайных ситуаций ДЧС просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятии.


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