Об этом говорил сегодня в региональной СЦК начальник Местной полицейской службы ДВД Жамбылской области Б. Бейсеев.

В Жамбылской области количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8,8%. Об этом говорил сегодня в региональной СЦК начальник Местной полицейской службы ДВД Жамбылской области Б. Бейсеев.

К компетенции МПС относятся вопросы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений.

Благодаря проведению комплекса оперативно-профилактических мероприятий, таких, как "Участок", "Правопорядок", «Стоп кража», "Учет", "Подросток", "Семья и школа", "Безопасная дорога", количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8,8%. В том числе тяжких и особо тяжких - на 9,9 %, преступлений средней степени тяжести - на 5,1 % и небольшой тяжести - на 28,1 %. Уровень уличной преступности снизился на 6,5%.

В прошлом году выявлено 166 470 адмправонарушений, наложено штрафов на сумму 1 млрд 59 млн тенге, взыскано 416 млн тенге.

Количество выявленных правонарушений в рамках «нулевой терпимости» выросло на 7,1 %, в том числе по линии общественной безопасности – на 13%, по линии дорожной безопасности – на 5,4 %. Согласно статье 440, за появление на улицах и в общественных местах в нетрезвом виде к ответственности привлечены 4 513 человек, за курение в общественных местах – 3 656 человек.

- По горячим следам раскрыты 45 краж, выявлены 12 организованных преступных групп, действовавших в автобусах. Зарегистрировано 383 факта краж сотовых телефонов, 364 случая воровства произошли из ручных сумок, - подчеркнул глава МСП.

Совершенные преступления автоматически фиксируются в специальной Карте преступлений. В городе сформированы 7 оперативно-поисковых групп.





В прошлом году МПС из бюджета было выделено 557 млн тенге, приобретен транспорт, необходимое оборудование, проведен ремонт в служебных зданиях.

В целях обеспечения дорожной безопасности регулярно проводятся мероприятия «Безопасная дорога», «Автобус», «Внимание – пешеход!» «Внимание – дети!».

- Действует программа «Соседский присмотр», которая дает возможность гражданам принять участие в создании безопасности. Также материально поощряются граждане, оказывающие содействие правоохранительным органам в пресечении любых нарушений закона, - заключил Б.Бейсеев.