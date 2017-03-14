Казахстанцам повысят пенсии и пособия с 1 июля

Сегодня на заседании Правительства РК был одобрен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», разработанный Министерством труда и социальной защиты населения РК в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Вышеуказанный законопроект предусматривает:

- повышение размеров пенсий с 1 июля 2017 года до 20% к уровню 2016 года;

- повышение размеров единовременного пособия в связи с рождением ребенка с 1 июля 2017 года на 20%;

- перенос предусмотренного срока внедрения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.

Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом 7% повышения в начале года. Таким образом, с 1 июля 2017 года будет обеспечено повышение размеров пенсий до 20% по сравнению с уровнем 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн человек.

В частности, если минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля 2017 года он повысится до 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 60 167 тенге (с 1 января 2017 года) до 66 676 тенге с 1 июля 2017 года.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%.

В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 783 тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге.

Законопроектом предусмотрено внесение поправок в 8 законов РК. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае его принятия не предполагается.