Омбудсмен Загипа Балиева прокомментировала случай с найденным в мусорке младенцем

Уполномоченный по правам ребенка, депутат Мажилиса Загипа Балиева прокомментировала корреспонденту МИА «Казинформ» случай с найденным в мусорном баке новорожденным в Алматы.

«(Его мать - прим автора) студентка второго курса одного из университетов Алматы, 1998 года рождения. Дело возбудили по статье 119, оставление малыша в опасности. Пока идут следственные мероприятия. Будет назначен ряд экспертиз, почему она это сделала, что послужило, почему такое случилось? Я думаю, нужно дождаться решения следственных органов», - рассказала Загипа Балиева корреспонденту Казинформа.

По ее словам, девушка вчера вышла из больницы, ей предоставят психологическую помощь. Загипа Балиева заявила, что она сторонница усиления ответственности, однако проблему надо решать системно.

«Мы сейчас ищем двух мамочек в Сайрамском районе и городу Шымкент. Тоже статья 119 «Оставление в опасности». На контроле есть еще один случай, когда трехлетний ребенок взял конфетку, это расценили «воровством» и насмерть забили его. То есть отношение к детям продолжает оставлять желать лучшего. Общество должно адекватно на это реагировать. И я сторонница того, чтобы усиливали меры ответственности и наказание. В целом, это системный вопрос, вопрос воспитания», - отметила она.

Напомним, утром 11 марта в Алматы в мусорном баке, расположенном на пересечении улиц Богенбай батыра и Байтурсынова обнаружили новорожденного ребенка. Как сообщили в пресс-службе ДВД города, найденыша сразу же госпитализировали в первую городскую больницу. Параллельно следственно-оперативная группа приступила к выяснению всех обстоятельств. Вскоре роженицу нашли. Она является студенткой одного из вузов, училась на втором курсе. Девушка также была в тяжелом состоянии, ее увезли в больницу. А найденный малыш не выжил. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.119 УК РК - Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности смерть.