В Алматинской области браконьер охотился на ондатр

По самым скромным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 400 тысяч тенге.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицейскими задержан житель Балхашского района, подозреваемый в массовом истреблении пушных зверьков, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, на территории области продолжается отработка «Табигат», в которой, помимо полицейских, задействованы работники природоохранных органов. В рамках этого мероприятия уличенный в браконьерстве сельчанин был задержан близ озера Балхаш одной из оперативно-поисковых групп, курсирующих по региону.

«В автомашине задержанного сельчанина обнаружено 3 капкана и 36 тушек ондатры. Какими-либо разрешительными документами на отлов и отстрел пушного зверя задержанный не обладал, в связи с чем тушки животных изъяты были изъяты и по факту браконьерства возбуждено уголовное дело согласно ст. 337 УК РК», - рассказали в пресс-службе ДВД.

По самым скромным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 400 тысяч тенге.