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В Алматинской области браконьер охотился на ондатр

14 марта 2017, 19:27

По самым скромным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 400 тысяч тенге.


По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицейскими задержан житель Балхашского района, подозреваемый в массовом истреблении пушных зверьков, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, на территории области продолжается отработка «Табигат», в которой, помимо полицейских, задействованы работники природоохранных органов. В рамках этого мероприятия уличенный в браконьерстве сельчанин был задержан близ озера Балхаш одной из оперативно-поисковых групп, курсирующих по региону.

«В автомашине задержанного сельчанина обнаружено 3 капкана и 36 тушек ондатры. Какими-либо разрешительными документами на отлов и отстрел пушного зверя задержанный не обладал, в связи с чем тушки животных изъяты были изъяты и по факту браконьерства возбуждено уголовное дело согласно ст. 337 УК РК», - рассказали в пресс-службе ДВД.

По самым скромным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 400 тысяч тенге.


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