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Почти 15 млн тг компенсации отсудил ставший инвалидом житель Астаны

14 марта 2017, 19:35

Инвалидом мужчина стал в результате пожара.


Суд Астаны возместил ущерб гражданину, получившему инвалидность в результате пожара, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

8 мая 2009 года из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности ТОО «Сауыр-Құрылыс», проводившим сварочные работы, в многоквартирном жилом доме №23 по улице Мирзояна в Астане произошел пожар.

В результате пожара пострадали жильцы дома, которые были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «Острое отравление угарным газом и продуктами неполного сгорания углеводородов тяжелой степени».

Один из жильцов находился на амбулаторном и стационарном лечении в отделении отоларингологии в Университете клиники города Фрайбург, Германия, в связи с чем он понес расходы на авиабилеты и лечение.

Кроме того, истец получил вторую группу инвалидности.

Решением Алматинского районного суда города Астаны с ТОО «Сауыр-Құрылыс» в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 3 787 546 тенге и 10 990 600 тенге за понесенные расходы при лечении в условиях стационара в Германии.

Решение вступило в законную силу.


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