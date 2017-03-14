Южно-Казахстанским ветеранам ВОВ вручат нагрудные знаки «75 лет битвы за Москву»

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял Генерального консула Российской Федерации в г. Алматы Алексея Демина.

В ходе встречи почетный гость отметил, что цель сегодняшнего визита в область - исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о награждении нагрудным знаком «75 лет битвы за Москву» шестерых ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории ЮКО.

«Советские воины ценой своей жизни защитили столицу советского государства — город-герой Москву. Они плечом к плечу сражались против жестокого врага и спасли мир от нацизма, и сегодня наш долг - свято беречь память о павших героях, окружить заботой ветеранов войны», - сказал Алексей Демин.

В свою очередь, глава региона поблагодарил почетного гостя и подчеркнул, что Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех народов нашей страны.

«Мы должны помнить, какой ценой была достигнута победа, какой ценой был сохранен мир. Наш долг – бережно хранить светлую память о павших в Великой Отечественной войне, и заботиться об оставшихся живых ветеранах, а также хранить завещанные ими замечательные традиции братской дружбы и взаимовыручки», - сказал Ж.Туймебаев.

На сегодняшний день пятеро из шести ветеранов ВОВ живы. Награду шестого ветерана получит его сын. Нагрудные знаки вручат ветеранам ВОВ К. Тунгишбаеву, Н. Макарову, проживающим в г.Шымкенте, П.Кривко К.Кенжебекову, М.Бабашову проживающим в г.Арыс, а также сыну ветерана М. Ирисметова, похоронившему отца всего полгода назад.

Стоит отметить, на сегодня в области проживают 249 ветеранов ВОВ и 20 229 тружеников тыла.