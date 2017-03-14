Тунгышбай Жаманкулов тратил деньги «Феникса» на сотовую связь и охрану дома

Деньги, предназначенные для съемок кинокартины «Феникс», режиссер Тунгышбай Жаманкулов тратил на оплату сотовой связи и охрану дома. Об этом в рамках рассмотрения уголовного дела заявил бывший генеральный директор кинокартины «Феникс» Керимжан Есбаев, сообщает Zakon.kz.

По словам свидетеля, он формально числился генеральным директором кинокартины «Феникс», однако никакого отношения к созданию фильма не имел.

Между тем, Керимжан Есбаев отметил, что на данную работу он был приглашен и назначен непосредственно Жаманкуловым. При этом его заработная плата направлялась на личные нужды Жаманкулова.

«Деньги тратились на ремонт, коммунальные услуги, оплату телефона и охранного агентства. Все эти затраты были по указанию Жаманкулова. Расходы записывал в журнал, который я добровольно отдал следствию. Также приобретались билеты для сына Жаманкулова в Москву и обратно», - рассказал свидетель.

В ходе судебного процесса Керимжан Есбаев представил документы, подтверждающие факт оплаты расходов Жаманкулова.

Помимо этого, свидетель рассказал подробности обналичивания денежных средств для Тунгышбая Жаманкулова.

«Жаманкулов давал указания Юдиной (продюсер фильма «Феникс» - прим.) обналичить 6 млн. тенге. При этом разговоре присутствовали режиссер картины Талгат Жаныбеков, редактор картины Гизат Султанов и бухгалтер Назгуль Жунусова», - сказал Керимжан Есбаев.

Свидетель также пояснил, что после того как дело было передано в антикоррупционную службу Жаманкулов собрал съемочную группу и сказал, чтобы они не давали показания против него.

«21 или 23 января ко мне позвонил Жаманкулов и попросил приехать в офис. По приезду Жаманкулов попросил меня отказаться от показаний, если я не откажусь, то он сделает все, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности», - резюмировал свидетель.

Напомним, в ходе следствия Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, а также подтвердил факты обналичивания и растраты бюджетных средств на личные нужды.