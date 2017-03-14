В WBC рассказали о появлении портрета GGG и флага Казахстана на чемпионском поясе

Особый советник президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана Оксана Семенишина рассказала корреспонденту Vesti.kz, как формировался пояс титульного боя между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом.

"Это новое поколение пояса, которое у нас вышло в 2014 году: на поясе разместили шесть фотографий. Раньше было только четыре фотографии. Добавили портрет Хосе Сулеймана, прежнего президента WBC, остался портрет Мохаммеда Али и появились также портреты боксеров лучших в своих весовых категориях, выбранных по итогам голосования - в среднем весе такими являются Марвин Хаглер и Карлос Монсон.

Также добавили две фотографии боксеров, которые будут драться за пояс. Поэтому фото Головкина, точно так же, как и Джейкобса, появилось на поясе. То есть, Головкин не навсегда появился на поясе, только на этот конкретный бой. Что касается флага, то он появился на поясе в связи с достижениями Головкина в мировом боксе", - поделилась особый советник.

Напомним, чемпионский пояс WBC с казахстанским флагом и портретом Геннадия Головкина появился незадолго до поединка с американцем Дэниэлом Джейкобсом на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бой пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени, а в прямом эфире его покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport.

Фото REUTERS