Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В торговом центре Астаны украли шубу стоимостью 1,7 млн тг

14 марта 2017, 20:16

Видео с кражей появилось в интернете.


Полицейские Астаны ищут подозреваемую в краже шубы стоимостью 1,7 млн. тенге в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео кражи опубликовали в Инстаграме.

«Будьте бдительны! Хан шатыр. Украли шубу. Шуба стоит 1 700 000 тенге. Воровку еще не нашли», - написали в аккаунте Rozysk_kz.

В пресс-службе ДВД Астаны корреспонденту Казинформа уточнили, что по этому факту проводится досудебное расследование (статья 188 Уголовного кодекса РК «кража»). Полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными для сохранности личных вещей при посещении мест массового скопления людей.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...