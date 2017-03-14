В торговом центре Астаны украли шубу стоимостью 1,7 млн тг

Видео с кражей появилось в интернете.

Полицейские Астаны ищут подозреваемую в краже шубы стоимостью 1,7 млн. тенге в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео кражи опубликовали в Инстаграме.

«Будьте бдительны! Хан шатыр. Украли шубу. Шуба стоит 1 700 000 тенге. Воровку еще не нашли», - написали в аккаунте Rozysk_kz.

В пресс-службе ДВД Астаны корреспонденту Казинформа уточнили, что по этому факту проводится досудебное расследование (статья 188 Уголовного кодекса РК «кража»). Полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными для сохранности личных вещей при посещении мест массового скопления людей.