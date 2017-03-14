Сирийские войска оставили без воды 5,5 млн человек - Комиссия ООН

Дамаск на 70% снабжался водой из источников в Айн аль-Фидже.

Эксперты по правам человека ООН заявляют, что в декабре 2016 года сирийская правительственная авиация разбомбила источники водоснабжения Дамаска, оставив без воды около 5,5 миллионов человек.

Согласно докладу комиссии ООН, занимавшейся расследованием, есть свидетельства того, что водонапорная станция была повреждена в результате как минимум двух авиаударов, передает ВВС.

В комиссии подчеркивают, что эта атака приравнивается к военному преступлению, так как речь идет об объекте гражданской инфраструктуры.

В докладе также говорится, что сирийская авиация разбомбила школьный комплекс в провинции Идлиб в октябре. Дамаск отвергает эти обвинения.

Ранее сирийские власти утверждали, что водоисточники в Айн аль-Фидже были разбомблены силами повстанцев в ходе битвы в долине реки Вади-Барада.

Комиссия ООН в своем докладе возлагает на оппозиционные сирийские группировки ответственность за хаотичные атаки и ведение беспорядочного артиллерийского огня, что привело к гибели десятков мирных жителей.

Доклад публикуется в шестую годовщину начала вооруженного конфликта в Сирии. По данным активистов, в ходе сирийской войны были убиты более 320 тысяч человек.

Накануне детский фонд организации ЮНИСЕФ сообщил, что за прошедший год в Сирии погибли более 650 детей, число жертв детей стало рекордным с начала конфликта.