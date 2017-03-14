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Процедура выхода Великобритании из Евросоюза стартует в конце марта

14 марта 2017, 20:54

Об этом заявила Тереза Мэй.


Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета Вторая.

"Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы. Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Ожидается, что переговоры о деталях соглашения с ЕС продлятся два года. Таким образом, Великобритания может покинуть Евросоюз весной 2019-го.

Референдум о членстве в Евросоюзе состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. Тогда за Brexit высказались 51,9% британцев.

Фото © AFP 2017/ Isabel Infantes


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