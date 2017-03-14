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Россиянину по ошибке сообщили о смерти жены и предложили ее похоронить

14 марта 2017, 20:55

В соответствии с законом больница обязана соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность личных данных, которые используются в медицинских информационных системах.


Прокуратура провела проверку после обращения жителя Тулы, которому по ошибке сообщили о смерти его супруги и предложили ее похоронить, говорится на сайте регионального ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

В декабре 2016 года — январе 2017 года женщина проходила лечение в местной больнице. В это же время в другом отделении находилась другая пациентка с аналогичной фамилией. Она скончалась в начале января. После этого домой к мужу ее однофамилицы приехала служба ритуальных услуг, ошибочно сообщила о смерти жены и предложила помочь с организацией похорон.

Выяснилось, что данные о скончавшейся пациентке отправила в sms старшая медсестра приемного отделения. При этом в сообщении был указан адрес проживания другой женщины.

Между тем, как отмечает прокуратура, в соответствии с законом больница обязана соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность личных данных, которые используются в медицинских информационных системах.

После проверки ведомство потребовало от главврача учреждения устранить нарушения законодательства о неразглашении врачебной тайны и законодательства об основах охраны здоровья граждан.

Фото © Fotolia/ Paolese


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