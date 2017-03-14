Назначен исполняющий обязанности первого вице-министра по инвестициям и развитию РК

Исполняющим обязанности первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан назначен Роман Скляр, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

«Роман Скляр будет заниматься вопросами, касающимися сферы экономической интеграции, стратегического планирования, индустриального развития и промышленной безопасности. Эти обязанности Скляр будет исполнять временно», - сообщили в ведомстве.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Павлодарский государственный университет

Специальность «Инженер - строитель»

· Московский институт современного бизнеса

Специальность «Экономист»

· Казахский институт правоведения и международных отношений

Специальность «Юрист»

Трудовой стаж:

· Слесарь-монтажник МНУ «Экибастузуглеавтоматика» (1989);

· Инженер по технике безопасности СП «Вахинвест» (1989-1990);

· Сотрудник коммерческих структур (1990-2002);

· Начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками (2002-2003);

· Начальник управления государственных закупок города Павлодара (2003-2005);

· Главный инспектор акима Павлодарской области (2005);

· Руководитель аппарата, заместитель акима г. Павлодара (2005-2006);

· Заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны (2006-2007);

·Директор департамента (начальник управления) энергетики и коммунального хозяйства города Астаны (10.2007-10.2008);

· Заместитель акима Павлодарской области (10.2008-11.2010);

· Первый заместитель акима Павлодарской области (11.2010-05.2011);

· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (17.05.2011-10.2013);

· Вице-президент АО «Казахстан Темир Жолы» (2014-03.2016);

· Вице-министр национальной экономики РК (05.2016-23.12.2016);

· Вице-министр по инвестициям и развитию РК (с 23.12.2016)

Напомним, 13 марта ЦИК зарегистрировала А.Рау депутатом Мажилиса Парламента РК.