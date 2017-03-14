Назначен исполняющий обязанности первого вице-министра по инвестициям и развитию РК
Исполняющим обязанности первого вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан назначен Роман Скляр, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.
«Роман Скляр будет заниматься вопросами, касающимися сферы экономической интеграции, стратегического планирования, индустриального развития и промышленной безопасности. Эти обязанности Скляр будет исполнять временно», - сообщили в ведомстве.
Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
·Павлодарский государственный университет
Специальность «Инженер - строитель»
· Московский институт современного бизнеса
Специальность «Экономист»
· Казахский институт правоведения и международных отношений
Специальность «Юрист»
Трудовой стаж:
· Слесарь-монтажник МНУ «Экибастузуглеавтоматика» (1989);
· Инженер по технике безопасности СП «Вахинвест» (1989-1990);
· Сотрудник коммерческих структур (1990-2002);
· Начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками (2002-2003);
· Начальник управления государственных закупок города Павлодара (2003-2005);
· Главный инспектор акима Павлодарской области (2005);
· Руководитель аппарата, заместитель акима г. Павлодара (2005-2006);
· Заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны (2006-2007);
·Директор департамента (начальник управления) энергетики и коммунального хозяйства города Астаны (10.2007-10.2008);
· Заместитель акима Павлодарской области (10.2008-11.2010);
· Первый заместитель акима Павлодарской области (11.2010-05.2011);
· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (17.05.2011-10.2013);
· Вице-президент АО «Казахстан Темир Жолы» (2014-03.2016);
· Вице-министр национальной экономики РК (05.2016-23.12.2016);
· Вице-министр по инвестициям и развитию РК (с 23.12.2016)
Напомним, 13 марта ЦИК зарегистрировала А.Рау депутатом Мажилиса Парламента РК.
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