Актюбинского педагога обвиняют в избиении школьницы

Классный руководитель сообщила, что у девочки часто меняется настроение, по любому поводу она звонит матери и жалуется.

В Актобе встретились в зале суда ученица третьего класса средней школы №10 и ее учитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие в средней школе №10 зарегистрировано 17 сентября 2016 года.

«В тот день я сидела на задней парте. Когда я пошевелилась, открывая сумку, учительница ударила меня по голове со словами «не двигайся». Я отпросилась в туалет и позвонила маме. Она позвонила учительнице. Когда я вошел в класс, учительница пристыдила меня перед другими детьми, сказав: «Что, голова болит?». Она бьет меня, начиная со второго класса. Не подпускает меня к себе, не обращает на меня внимания», - сказала школьница в суде.

На судебное заседание были приглашены психолог школы №10 Рауан Куандыкова, классный руководитель Маншук Батыргалиева. Оба педагога сообщили, что знают Мадину Жумабаеву (учительницу математики - «Казинформ») как компетентного специалиста. А ученицу охарактеризовали как беспокойного, способного вызвать гнев учителя ребенка.

«Ученица ушла 17 сентября и пришла в школу только 19 октября. На первом уроке ничего особенного не было заметно. На уроке «Самопознания» сказала, что заболела, и пошла на осмотр к медсестре. Поскольку она лежала с закрытыми глазами, вызвали «Скорую помощь», приехала ее мама Асем. Мать забрала ребенка домой. Сейчас она не жалуется на головную боль. Я веду уроки по 7 предметам. За детьми слежу внимательно. В январе она пришла на второй урок 6 раз, в феврале 5 раз», - сказала классный руководитель Маншук Батыргалиева.

На судебном заседании Батыргалиева сообщила, что у девочки часто меняется настроение, по любому поводу она звонит матери и жалуется.

«По всей школе вожу ее за руку. Даже в столовую ходим вместе. Боюсь, что и меня сделает виновной», - сказала классный руководитель.

Судебное заседание продолжается. Теперь будут заслушивать психологов и сотрудников судебно-медицинской экспертизы.