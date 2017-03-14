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Кандидата в президенты Франции Фийона обвинили в растрате госсредств

14 марта 2017, 21:17

Франсуа Фийону были официально предъявлены обвинения по делу о растрате.


Кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Скандал вокруг экс-премьера разразился после статьи в сатирическом издании Canard enchaine. В публикации утверждалось, что его супруга восемь лет получала в парламенте зарплату как помощник Фийона. Деньги шли из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей экс-премьера. По данным Canard Enchaine, заработок детей четы Фийон, работавших помощниками отца в Сенате Франции, составил 84 тысячи евро.

Наем членов семьи на должности в парламенте не противоречит закону, однако трудоустройство не должно быть фиктивным. Сам Фийон заявил, что невиновен и назвал действия властей "политическим убийством".

Скандал уже спровоцировал снижения рейтинга Фийона. Так, по данным опроса общественного мнения компании Ifop, 71% французов хотят, чтобы экс-премьер покинул президентскую гонку. В аналогичном опросе в середине февраля за выход Фийона из гонки высказались 65%. При этом сам политик заявил, что не откажется от борьбы за пост главы государства.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Фото © РИА Новости. Ирина Калашникова


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