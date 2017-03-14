В Кокшетау парень продал 20-летнюю девушку за 100 тысяч тенге

Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

В Кокшетау полицейскими выявлен факт торговли людьми. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

В январе 22-летний житель Кокшетау продал 20-летнюю уроженку Атбасара за 100 тысяч тенге. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по ст. 128 ч.1 УК РК (торговля людьми), полицейские выясняют, с какой целью была продана девушка.

Согласно санкции статьи, задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

Также 13 марта сотрудниками УБОП был выявлен факт вовлечения в занятие проституцией 25-летней жительницы одного из сел Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Как установили оперативники, жительница Кокшетау 1976 года путем шантажа, угроз и применения насилия заставляла девушку заниматься проституцией.

По данному факту в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 308 ч. 1 УК РК (вовлечение в занятие проституцией), согласно санкции, данное деяние наказывается штрафом в размере до 3000 МРП либо лишением свободы на срок до трех лет.