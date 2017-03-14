В Семее женщина подделала документы с помощью фотошопа

Она продала подделанные сертификаты по 2 тысячи тенге за каждый.

Городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки И., которая подделала карантинный сертификат, дающий право на вывоз подкарантинной продукции - пиломатериала из Семея в Алматы, причем не один, а четыре документа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На суде она показала, что в Интернете по запросу увидела бланк-образец, выданный государственным инспектором по карантину растений Семейской городской территориальной инспекции.

С помощью программы «Фотошоп» на своем компьютере она стерла номер, дату, срок действительности, кому выдано, направление перевозки, пункт направления и внесла необходимые ей данные. Затем она продала подделанные 4 сертификата по 2 тысячи тенге за каждый.

Суд вынес решение о признание гражданки И. виновной и присудил два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Системный блок и цветной принтер женщины были конфискованы как орудие преступления, а за производство проведенных по делу экспертиз взысканы процессуальные издержки в сумме 96 224 тенге.