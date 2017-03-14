Алматинка заявила, что ее 6-летнюю дочь незаконно вывезли во Францию

Семейная драма международного масштаба разворачивается в Алматы. Родители – казахстанка и гражданин Франции – не могут поделить общего ребёнка. Отец, как уверяет мама шестилетней Софии Лекривэн, незаконно лишил их дочь гражданства и вывез её заграницу. В последний раз и с ним, и с ней женщина разговаривала две недели назад, сообщает телеканал КТК.

Казахстанку и гражданина Франции связывают несколько судебных постановлений, одно из которых – признание отцовства и, собственно, общий ребёнок. Дочь Антуана Лекривэна и Индиры Ильясовой появилась на свет в 2010, и с тех пор отношения её родителей никогда не были простыми. Иностранный папа даже обращался в суд, чтобы не платить алименты. Семейная драма достигла апогея, когда девочке исполнилось шесть. Гражданин Франции, уверяет казахстанка, похитил ребёнка. Ребёнка, больного астмой.

Индира Ильясова, мать Софии Лекривэн:

- Во-первых, он сам так сказал моей тете во Франции. Во-вторых, он не выходит на контакт. В-третьих, он сказал, что определил её в школу и здесь оформлен выезд на ПМЖ. И дочь сама говорит, что «мама мне очень грустно, но почему папа так сделал, не знаю».

Когда Софии Лекривэн было 4 года, Верховный суд решил: отец может видеть дочь лишь в выходные и только в присутствии матери. Но почему-то получилось так, что в 2015 ребёнок жил с папой восемь с половиной месяцев в Казахстане, а сама Индира Ильясова в это время была во Франции. Она, конечно, хотела взять дочь с собой, вот только отец не дал на это согласие. Не было матери с шестилетней Софией и 25 декабря 2016, когда папа вывез её – уже с французским паспортом – заграницу. Индира Ильясова находилась в другом городе.

Индира Ильясова, мать Софии Лекривэн:

- Я была в этот момент в Караганде, где живет моя мать, которая должна была быть прооперирована и готовила вещи, чтобы переехать в Павлодар. Потому что все вещи находились здесь. Он привез ее в ноябре в Караганду, где мы отмечали мой день рождения, потом я находилась с матерью, потом я вела тренинг в Астане. Потом я готовила здесь вещи, чтобы быстрее туда переехать, и все новогодние подарки.

Индира Ильясова утверждает, что гражданин Франции вывез их дочь из страны незаконно. А еще, что казахстанского гражданства девочку лишили без ведома и согласия матери. Она уже обратилась с заявлениями в полицию, прокуратуру, МИД и даже Интерпол. Ну и, конечно, прибегла к услугам адвоката. Он считает, что в первую очередь в происходящем виноват не французский папа, а наша миграционная полиция.

Марат Бакиров, адвокат:

- Отец Софии Лекривэн Антуан Лекривэн обратился в правоохранительные органы, миграционную полицию Павлодарской области, с заявлением об утрате гражданства своей несовершеннолетней дочерью Софии. И в течение 9 дней – подчеркиваю, 9 дней – она была лишена гражданства Казахстана и приобрела гражданство Франции. Такой срок, фантастически мал.

Что же думает по этому поводу сам иностранный папа, узнать не удалось: на связь Антуан Лекривэн не выходит. Вполне возможно, что у него совсем другой взгляд на эту международную семейную драму. В полиции просят не торопиться с выводами. Все обстоятельства спорного дела наверняка станут известны после окончания расследования.

Салтанат Азирбек, пресс-секретарь ДВД г. Алматы:

- В настоящий момент проводится комплекс всех необходимых следственных действий. Дано отдельное поручение в ДВД Павлодарской области о проведении дополнительных процессуальных действий, поскольку большая часть событий происходит в городе Павлодаре, где ранее проживали.

Следствие, скорей всего, сможет объяснить отсутствие согласия матери Софии Лекривэн, которое необходимо по закону для смены гражданства. Ну а ещё внести ясность в по-павлодарски рекордные сроки выхода из казахстанского и принятия французского подданства. Ведь этот процесс обычно занимает месяцы.