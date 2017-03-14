В Семее бывший финполовец укрывался от налогов и занимался лжепредпринимательством

В Семее огласили приговор по громкому делу: бывший финансовый полицейский с подельником укрывался от налогов и занимался лжепредпринимательством. Своим бизнесом приятели нанесли государству приличный ущерб – почти 300 миллионов тенге, передает телеканал КТК.

В свое время подсудимый работал в финансовой полиции. Говорят, карьера была успешной, но потом решил уйти в бизнес. Там все свои знания и применил, правда, не в том русле: с приятелем они как могли укрывались от налогов. Для этого использовали фиктивные документы и счета-фактуры по мнимым сделкам и через подставных лиц.

В итоге за три года сумели заработать почти 300 миллионов тенге, но налоговики все-таки их вычислили. Сегодня суд приговорил каждого к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на десять лет.

Согласно статье 49 Уголовного кодекса РК было решено лишить Бикбова Руслана Хакимжановича специального звания «капитан финансовой полиции».