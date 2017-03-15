Названо имя возможного кандидата на замену Чуркину в ООН

Им может стать постпред РФ при НАТО Грушко.

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко является основным кандидатом на пост постоянного представителя страны при ООН. Об этом РИА Новости сообщили несколько источников в Госдуме.

«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность», — сказал собеседник агентства.

Второй источник в нижней палате парламента также подтвердил эту информацию.

Грушко — карьерный дипломат. В МИД России курировал вопросы безопасности и общеевропейского сотрудничества. В 2005-2012 годах — заместитель министра иностранных дел. С 23 октября 2012 года является постоянным представителем Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

Глава российской миссии при ООН в Нью-Йорке Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля. Ему было 64 года. По данным газеты The New York Post, утром дипломат почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа. Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости