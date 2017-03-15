Протестующие матери Черногории начали лежачую голодовку перед парламентом

Протестующие из-за сокращения соцвыплат на 25% матери Черногории начали лежачую голодовку перед зданием Скупщины (парламента) республики в Подгорице, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал газеты Vijesti.

Днем около трех десятков из сотен протестующих женщин легли на улицу перед парламентом Черногории и объявили голодовку до выполнения их требований. Отмечается, что "после этого в окнах здания парламента были закрыты жалюзи", чтобы не видеть и меньше слышать протестующих. Остальные участницы акции продолжили шествие по центру города.

Восьмого марта организаторы протеста предупредили власти, что акция матерей примет радикальные формы, если Конституционный суд до 12 марта не примет решения о законности или незаконности снижения с 1 марта размера пособия для матерей с тремя детьми с 336 до 264 евро в месяц, а выплаты матерям по 192 евро — до 144 евро в месяц.

"Ожидаем, что с сегодняшнего дня придет все больше и больше людей. Матери этого заслуживают и ждут. Мы ждем и конституционный суд, а они ждут, чтобы не видеть ни одной матери здесь", — цитирует организатора Жельку Савкович портал издания.

Массовые акции черногорских женщин, начатые в феврале, были приостановлены организаторами в ожидании ответа на их требования премьер-министра Душко Марковича. Однако глава правительства сообщил о невозможности отмены решения, за которое проголосовали все 42 депутата правящей коалиции во главе с Демократической партией социалистов экс-премьера Мило Джукановича. Протесты возобновились 2 марта.

Представители Демократического фронта (ДФ) и умеренной оппозиции Черногории, которые с парламентских выборов 16 октября бойкотируют заседания Скупщины, также поддерживают матерей в их требованиях. Вместе с женщинами из всех районов республики протестуют и члены их семей.

Кабмин Черногории, согласно собственным расчетам, планирует сэкономить на финансовой помощи черногорским матерям 16,5 миллиона евро бюджетных средств.

Фото © РИА Новости. Руслан Кривобок