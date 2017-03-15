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В Алматы ехавшая к сбитому на «зебре» ребенку скорая сбила насмерть пешехода

15 марта 2017, 01:23

Мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии выбежал на дорогу прямо перед автомобилем.


В Алматы вечером во вторник, 14 марта, автомашина скорой медицинской помощи сбила пешехода, пострадавший скончался в больнице, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло в микрорайоне «Шанырак-1». Тем вечером на пересечении улиц Утемисова и Жанажол произошел наезд на женщину с ребенком. Пострадавшую госпитализировали, а ребенка родственники увезли домой.

Через некоторое время ребенку стало плохо, ему вызвали "скорую".

Автомобиль медиков двигался по улице Утемисова в северном направлении. Улица абсолютно не освещена. Из-за деревьев в темноте наперерез «скорой» на дорогу выбежал мужчина, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. Не успев отреагировать, водитель «скорой» сбил пешехода, его бросило на капот, затем на лобовое стекло.

Ехавшие на вызов медики оказали пострадавшему экстренную помощь – у него была черепно-мозговая травма. Прибывшая на место ДТП другая бригада врачей госпитализировала мужчину. Позднее стало известно, что пострадавший, мужчина 1965 г.р., скончался в больнице.



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