В Нью-Йорке продлили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Нью-Йорке во вторник из-за снежного шторма, продлен до полуночи, такое решение власти города приняли, ожидая заморозки и гололед, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что снега в городе выпало гораздо меньше, чем прогнозировали синоптики, власти оценивают погодные условия как опасные. Пока в городе нулевая температура, однако ближе к вечеру упадет до —2… —4, что грозит гололедом.

"Мы продлеваем режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке до полуночи вторника", — сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, обращаясь к жителям города. Он напомнил основные рекомендации для горожан — не пользоваться личным транспортом и не выходить на улицу без необходимости.

На борьбу со стихией в ночь на вторник на дороги города были выведены более 2,2 тысячи единиц техники. В преддверии снежного шторма власти приняли решение закрыть все школы, а авиакомпании отменили более пяти тысяч рейсов на восточном побережье США. Движение общественного транспорта и пригородных поездов ограничено.

В среду же, по словам де Блазио, дети вернутся к школьным занятиям, однако пока неизвестно, вернутся ли к полноценной работе аэропорты. Представители транспортного управления рекомендуют пассажирам перепроверять информацию по рейсам у авиаперевозчиков.

Поздний снежный шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20 градусов по Цельсию. В понедельник и вторник ожидаются непривычно низкие для сезона температуры (минус 4 — минус 2 градуса по Цельсию). В зоне непогоды, как ожидается, окажутся десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.

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