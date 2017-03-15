Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива

Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла название нового криминального романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка, сообщает РИА Новости.

В своем микроблоге в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила своим поклонникам угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы "эйч" (Н).

После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант "Lethal White" ("Смертельная белизна").

С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе "Зов кукушки" (The Cuckoo's Calling). Второй роман серии "Шелкопряд" (The Silkworm) вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — "На службе зла" вышел в октябре 2015 года.

Все эти книги выходили под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации "поттерианы". Бренд "Гарри Поттер" в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Фото © AP Photo/ Invision/ Joel Ryan