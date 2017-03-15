США предоставят Украине $54 млн помощи
Средства пойдут на поддержание устойчивого экономического развития и улучшение прозрачности процессов управления
Соглашения о предоставлении технической помощи на внедрение реформ подписано между правительством Украины и США.
Об этом сообщила пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, передает ТАСС.
"Первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив от имени правительства Украины подписал соглашения с правительством США, направленные на поддержку выполнения задач по содействию устойчивому экономическому развитию и улучшению прозрачности процессов управления на Украине. Подписание двух документов направлено на увеличение объемов международной технической помощи со стороны правительства США на общую сумму более $54 млн", - проинформировали в министерстве.
В целом, уточнила пресс-служба, общий объем помощи в рамках этих соглашений составит более $123 млн.
Помощь, как отметил Кубив, направлена на "повышение фискальной прозрачности в энергетическом секторе, функционирование независимой и прозрачной системы правосудия; прозрачность и подотчетность сферы государственного управления и услуг; развитие сельскохозяйственного производства".
Фото © AP Photo/Emilio Morenatti
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