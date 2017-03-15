США предоставят Украине $54 млн помощи

Средства пойдут на поддержание устойчивого экономического развития и улучшение прозрачности процессов управления

Соглашения о предоставлении технической помощи на внедрение реформ подписано между правительством Украины и США.

Об этом сообщила пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, передает ТАСС.

"Первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив от имени правительства Украины подписал соглашения с правительством США, направленные на поддержку выполнения задач по содействию устойчивому экономическому развитию и улучшению прозрачности процессов управления на Украине. Подписание двух документов направлено на увеличение объемов международной технической помощи со стороны правительства США на общую сумму более $54 млн", - проинформировали в министерстве.

В целом, уточнила пресс-служба, общий объем помощи в рамках этих соглашений составит более $123 млн.

Помощь, как отметил Кубив, направлена на "повышение фискальной прозрачности в энергетическом секторе, функционирование независимой и прозрачной системы правосудия; прозрачность и подотчетность сферы государственного управления и услуг; развитие сельскохозяйственного производства".

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