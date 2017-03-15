В целях применения Республикой Казахстан более низких ставок ввозных таможенных пошлин, принятых в качестве условия присоединения Республики Казахстан к Всемирной торговой организации, по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, приказом Министра национальной экономики РК от 9 февраля 2017 года № 58 утвержден Перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В Перечне товары перечислены по наименованиям с указанием Кода ТН ВЭД ЕАЭС и ставки ввозной таможенной пошлины, выраженной в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США.

Администрирование ввоза и оборота товаров, ввезенных по ставкам, установленным Перечнем, осуществляется в соответствии с положениями Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года.

Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Если ставка ввозной таможенной пошлины, установленная Перечнем, выше чем ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза, то применяется ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза.