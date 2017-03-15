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Гололед и туман возможны в Казахстане в среду

15 марта 2017, 06:00

Местами сохранится туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.


С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке, и по северу республики местами ожидается небольшой снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..

Местами сохранится туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.

В Акмолинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области ночью местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман. В Мангыстауской области местами ожидается пыльная буря.

В Алматы днем 2, ясно.

В Астане днем -8°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Садоводство и огородничество

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