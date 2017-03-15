Гололед и туман возможны в Казахстане в среду
15 марта 2017, 06:00
Местами сохранится туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.
С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке, и по северу республики местами ожидается небольшой снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..
Местами сохранится туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.
В Акмолинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области ночью местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман. В Мангыстауской области местами ожидается пыльная буря.
В Алматы днем 2, ясно.
В Астане днем -8°, облачно.
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Фото: Садоводство и огородничество
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